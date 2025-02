El primero en enfrentarse a la hoguera ha sido Montoya, que ha asegurado a Sandra sentirse "más fuerte que nunca": "Ya no me pueden hacer más daño, pienso que debo de recoger la dignidad , sacar la fuerza. Yo lo he visto todo", ha comenzado.

Montoya , mucho más calmado que en ocasiones anteriores, ha optado por mantener precisamente esa tranquilidad: "No pasa nada. Ya está. Ella ha decidido cambiar un Ferrari por un Twingo . Yo sé lo que valgo. A mí estas cosas ya me dan alegría, Sandra. No voy a sufrir más".

Pero ahí no acababa todo. Aún había más imágenes de Montoya para las chicas. Al escuchar el vídeo de fondo, Anita ha estallado una vez más: "Te lo juro que no puedo, me cago en su vida entera. ¡Asqueroso! ¡Ya me he cansado! Me niego a derramar ni una lágrima por alguien que no se lo merece una mierda. ¡Me va a dar algo, Sandra! Lo está haciendo por absoluta venganza. No hay nada más malo, más ruin y más cruel que lo que está haciendo él". ha finalizado.