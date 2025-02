Joel, que presta atención a todas sus palabras, termina explotando: "Es que aquí también he venido para ver si me respeta o no me respeta, y me está respetando". Pero Nataly continúa firme: "Es que ya te lo dije, eres conformista. Y te lo juro, me sabe fatal verte así, pero eres tú quien decide. A mí me da muchísima rabia que seas incapaz de verlo".