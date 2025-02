Los chicos decidieron congelar a Torres , el tentador con el que Bayan ha caído en la tentación, algo que ella no ha encajado del todo bien. De hecho, al día siguiente no tenía ni apetito en 'Villa Playa': "Del cabreo que llevo, os juro que no quiero ni comer ", decía.

"Es el gesto de mi novio, es que yo no entiendo qué cojon** hace ", seguía indignada. "Bueno, pues porque le está viendo las orejas al lobo", le sugería Gerard. "¡Pues que espabile!", reaccionaba la novia de Eros de primeras. Pero ahí no quedaba la cosa, y Bayan daba más vueltas al asunto: "Pero sed sinceros, ¿creéis que mi novio ha dicho de vetar a Torres o han sido los demás? Yo creo que los demás", se preguntaba.

"Ahora se ha dado cuenta de que tenía una mujer que no le cambiaba por nada porque nunca le he sido infiel y aquí he sido yo y he sido egoísta por primera vez en mi vida y la otra le ha dado una patada en el culo. Me voy a reír yo, vamos, me voy a reír…", analizaba Bayan, más segura de sí misma que nunca.