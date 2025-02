Además, el programa le dio la opción de decidir si lo compartía con el resto de la casa o si, por el contrario, prefería mantenerlo en secreto . Frigenti no se lo pensó dos veces y escogió la opción de no contar nada en la casa: "Voy a jugar".

Al finalizar el vídeo, Óscar no se mostraba nada enfadado y Carlos Sobera le preguntaba si no le afectaba que le hubiera dejado fuera y no le hubiera contado la verdad: "Se me hubiese escapado sin querer. No me duele porque tiene toda la razón del mundo. Un poco bocachancla soy", decía entre risas.