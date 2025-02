"El amante de mi novio", era la frase que entonaba Nua al verse cara a cara con Óscar en el confesionario, donde ambos podían ver las imágenes de la convivencia entre Óscar y Miguel en la casa que hacían saltar las dudas de Nua en plató. "Yo estoy bien, no me he muerto ni nada. Yo estoy contento de que tenga este apoyo, no tengo ningún problema", dejaba claro Nua sobre la relación de su novio con Óscar.