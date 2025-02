Carmen Borrego le ha dedicado unas bonitas palabras a María desde plató: "Eres una mujer estupenda"

Acto seguido, la madre de María entraba en la sala y conocía a José María

Carmen Borrego y su emotivo mensaje a su hijo José María Almoguera: "Estoy segura de que 'Gran Hermano' nos va a unir"

La noche de San Valentín ha llegado a 'GH DÚO'. Los concursantes han recibido sorpresas de sus seres queridos y María 'la jerezana' y José María Almoguera han vivido un momento de lo más especial. Después de que el hijo de Carmen Borrego recibiera la sorpresa de su madre, María entraba en la sala.

Carmen Borrego volvía a aparecer en la pantalla, esta vez para mandarle un cariñoso mensaje a la compañera de aventura de su hijo: "Tengo muchísimas ganas de conocerte, aquí fuera me llaman 'suegra'. Ya nos conoceremos y ya veremos que pasa. Espero que te quedes dentro, estás haciendo un concurso muy bonito", comenzaba.

Carmen continuaba con un especial agradecimiento: "Quiero darte las gracias porque los consejos que le has dado a mi hijo a mí me han llegado al corazón. Me pareces una mujer estupenda y ya nos abrazaremos, espero que tarde, porque los dos me gustaría que llegarais a la final. Un besito enorme", se despedía.

María se quedaba alucinada y se mostraba de lo más ilusionada: "¡Qué fuerte! Qué guapa, muchas gracias Carmen. Me ha encantado. Ha dicho 'suegra'. Tengo muchas ganas de conocerla, que todos los consejos se los he dado con todo mi corazón y que muchas gracias por todas sus palabras, me han encantado", decía. "Me meo de la risa", añadía José María.

El encuentro con la madre de María

Cuando pensaban que todo había acabado y se sentaban a la mesa para compartir una cena romántica, la madre de María entraba por la puerta. Después de abrazarla, 'la jerezana' le presentaba a José María. Y, tras asegurarse de que todo estaba bien fuera, María le contaba a su madre lo que acababa de vivir.