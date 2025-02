Maica, sin saber de quién se trataba recibía la carta que le había escrito su compañero, la que esta leía en voz alta: "Todo pasa por algo, de ti me gustan cosas , por eso se gustaría seguir conociéndote en un entorno más tranquilo y relajado, sin gente que interrumpa nuestras conversaciones y sonrisas que uno no puede esconder".

"Cuando me gusta una chica no se me hace fácil, intenté que nadie percibiera el más mínimo detalle. Consideraba que era mejor decírtelo fuera de cámaras", le confesaba Álex y Maica reaccionaba a esto: "¿Por qué no me dijiste desde un principio que te gustaba yo?"