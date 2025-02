Daniela y Maica han tenido un rato para hablar tras la tremenda discusión: esto se han dicho las exintegrantes de 'las fresis'

Después de su cita especial por San Valentín con Álex Ghita, a Maica le esperaba otro regalo muy especial en 'GH DÚO'. Pero este, quizás, no le gustaba tanto como el anterior. Y es que la modelo se reencontraba con Vanessa después de los celos que la gallega reconocía en plató sobre la concursante y que abrían un gran frente -todavía parece que abierto- con su pareja Javi. "Hay cosas que no me han gustado Maica", decía Vanessa nada más verla. "Si yo no estaba bien, hay cosas que sobran", añadía la gallega.

Tras un intercambio de palabras entre las dos sin llegar a ningún acuerdo, Maica acababa completamente destrozada: "Me duele que hayas podido... Vanessa, yo no dije nada. Me conoces, te he echado mucho de menos. Si te ha molestado lo siento. Jamás se me pasaría por la cabeza nada". En ese momento, las dos eran inundadas por el humo de 'GH DÚO' y aparecía Daniela en escena.

La alegría de Maica era total, que se daba un emotivo abrazo con su gran amiga: "Te ha mentido a ti y me ha mentido a mí", le decía la colombiana a Maica al oído sobre Vanessa, que se encontraba a escasos metros de ellas, mirándolas.

El brutal cara a cara entre Daniela y Vanessa

Carlos Sobera conectaba con ellas y Daniela dejaba claro que hoy "no era día de llorar": "Tiene que estar contenta". En ese momento, Maica le decía a Vanessa que no esperaba eso de ella. Y es que Daniela le había dicho a Maica instantes antes una serie de cosas que no dejaban en muy buen lugar a Vanessa. "¿Pero qué te ha dicho? Que lo diga en alto, que es una cobarde", decía Vanessa. Daniela señalaba que Vanessa había vendido a todo el mundo: "¡Apártate!", le decía Daniela, encendidísima. La tensión se adueñaba de la situación. "Eres la primera que vende a tu hijo en un plató", señalaba Daniela.