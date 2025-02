Lejos de reaccionar con enfado, Romina asumió las críticas con una sorprendente madurez: "Lo que me duele es saber que tiene razón, no me sorprende lo que dijo porque sé que pierdo los papeles", reconoció entre lágrimas, en uno de los momentos más emotivos de la gala. Romina confesó que se sentía provocada constantemente por sus compañeros y que la presión dentro de la casa estaba sacando lo peor de ella. "He pasado una mala semana porque estaban provocándome constantemente, intentaron sacar lo peor de mí", explicó.