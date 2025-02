Bayan ha alucinado al descubrir a un Eros derrumbado en 'Villa Montaña': "Estas lágrimas no me sirven"

Las imágenes de su novio han provocado las risas de todas las chicas

Andrea cae en la tentación con Borja y se comen a besos en la piscina: "Ahora me toca a mí disfrutar"

Las chicas se han enfrentado a una nueva hoguera y, con ella, a nuevas imágenes de sus novios con las tentadoras en 'Villa Montaña'. La primera ha sido Bayan, que aseguraba tener ganas de descubrir qué había pasado finalmente entre Eros y Érika tras los celos de su novio por la llegada de Álvaro.

Sandra Barneda le anunciaba que había imágenes de Eros para ella, que decidía ver la tablet junto a sus compañeras. Cuando la pantalla se encendía, Eros aparecía destrozado en la hoguera y Bayan no podía evitar reírse: "Que está destrozado. Ahora lloras, venga", reaccionaba.

"Ahora te jod**, que por una vez he sido egoísta. Después de cuatro años y todos los cuernos que me has puesto tú, te pensabas que yo iba a venir aquí a llorar por ti. Son lágrimas de cocodrilo, no me lo creo", continuaba mientras veía las lágrimas de su novio al descubrir su historia con Torres.

Sandra Barneda le preguntaba entonces el motivo de su enfado: "Le veo así y me sabe fatal ser mala, pero no me duele. Yo he estado así cuatro años en mi casa. Con él no puedo tener empatía. Estas lágrimas no me sirven". La presentadora le sugería entonces la opción de que Eros se hubiera dado cuenta de su error: "Ya es tarde. Sabía que era su última oportunidad", aclaraba Bayan.

"Lo que no se esperaba era que yo también cayera en la tentación. Se ha dado golpes de realidad, porque yo soy una mujer y hago las cosas porque las siento, no por venganza, y esto es de lo que se ha dado cuenta", continuaba.

Sandra Barneda, ante la reacción de las chicas

Pero ahí no finalizaba su hoguera y aún había más imágenes de Eros para ella. En ellas aparecía derrumbado en la villa, siendo consolado por diferentes tentadoras, pero ni rastro de Érika. Y también se le podía ver bañándose en la piscina completamente solo.

Esto provocaba las carcajadas de todas las chicas. Sandra Barneda no dudaba en preguntarles el motivo de sus risas: "Sandra, el papel que está montando ahora de que está súper triste y solo y dolido, de perrito abandonado…".