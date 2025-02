Andrea le ha confesado a la presentadora que había caído en la tentación

Por su parte, Sandra Barneda le ha anunciado que no había imágenes de Joel para ella

Andrea cae en la tentación con Borja y se comen a besos en la piscina: "Ahora me toca a mí disfrutar"

Tras tomar la decisión de disfrutar de la experiencia y vivir de otra manera su paso por 'La isla de las tentaciones', Andrea caía en la tentación con Borja. La novia de Joel se besó con el tentador durante un baño nocturno y a solas en la piscina, y ha decidido contárselo a Sandra Barneda durante la hoguera.

Su confesión ocurría durante la hoguera de Alba. Todas las chicas se reían en un momento concreto, salvo Andrea, que mostraba un rostro serio. Sandra Barneda le preguntaba: "La única que no ríe es Andrea, ¿qué ocurre?". La novia de Joel reconocía que también le hacía gracia y Anita se encargaba de asegurarle a la presentadora que se encontraba bien: "Si está feliz, hoy ha venido contenta, Sandra".

La presentadora preguntaba el motivo y sus compañeras le animaban a contarlo asegurando a Sandra que se trataba de "un chismorreo": "Es verdad que me he dejado más llevar, yo conocí a Borja y me gustó lo que conocí, pero no he ido avanzando más con él porque yo respetaba mucho a Joel y le tenía siempre en la cabeza. Pero ahora que he visto que él tampoco me respeta a mí, me he abierto un poquito más a él y ayer di el paso y le di un beso. Bueno, unos cuantos. Lo sentí así", se sinceraba.

"No lo hice por rencor ni por nada de lo que vi, pero si veo que Joel no me respeta, por qué tengo que hacerlo yo con una persona que me gusta...", continuaba ante la mirada atenta de Sandra Barneda.

Andrea no tiene imágenes de Joel

Tras las hogueras de Bayan y Alba, le llegaba el turno a Andrea. "Me encantaría verle arrepintiéndose, pero sé que no va a ser así", vaticinaba la novia de Joel. "Sonó la luz de la tentación nada más llegar a la villa y si no ha sido Eros, creo que puede haber sido el mío", añadía.

Y es que Andrea aún mantiene cierta esperanza: "Pienso que lo que ha hecho ha sido un calentón y tengo la esperanza de que se dé cuenta, de que piense las cosas, se acuerde de mí y de lo que tiene fuera conmigo, pero creo que no".

Sandra Barneda le comunicaba entonces que no había nuevas imágenes de Joel para ella. Al escuchar las palabras de la presentadora, Andrea se quedaba totalmente descolocada: "¿Cómo que no? ¿Por qué?", se preguntaba. "Creemos que para no condicionar tu experiencia lo mejor es que no veas imágenes de Joel", le explicaba la presentadora.