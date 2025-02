Los días pasan en 'Villa Playa' y las chicas cada vez tienen más confianza con los solteros. Tanto las que ya han caído en la tentación, como las que aún no han sobrepasado los límites se encuentran cada vez más cómodas con los tentadores.

En una nueva fiesta en la villa, Alba , pareja de Álvaro, le confesaba a sus compañeras cómo se sentía tras haber visto nuevas imágenes de su novio en la última hoguera: " Estar así es súper confuso . Porque si mi novio no me está valorando...", explica.

Acto seguido, Jesús, uno de los tentadores, no dudaba en comentar la situación con Bayan: "El otro día decía que era su amigo, que era amistad... Y hoy ya se la suda Álvaro". Bayan no solo daba la razón al tentador si no que, además, también criticaba la actitud de su compañera: "Qué asco de personas así".