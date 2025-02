La concursante ha sufrido un bajón después de ver a Eros llorar en la hoguera

Bayan: "No puedo sentir empatía por Eros porque no me da pena, no me lo creo"

Bayan ve a Eros destrozado en la hoguera y estalla: "Te pensabas que yo iba a venir aquí a llorar"

Bayan ha sufrido en el último episodio de 'la isla de las tentaciones' tras la hoguera en la que vio a Eros llorando a su vez por su pareja. La concursante no se creía las lágrimas de su chico y dice que solamente se está haciendo la víctima.

"No sé qué va a pasar cuando lo vea"

Sin embargo, en un momento ha vivido un duro bajón por pensar en él. Lo ha compartido junto a sus compañeras en 'Villa Playa', asegurando que no sabe cómo se va a sentir cuando se reencuentre con él. "Me siento mal, me quiero ir", le comentaba a Alba y a Sthefany.

"Cada día que pasa es como que no sé qué va a pasar cuando lo vea", añadía. Además, cree que ha dado la sensación de que no está pensando en él. Aunque de cualquier forma tiene sentimientos encontrados, porque por otro lado insiste en que la frustración de Eros no viene por ella.

Bayan siente rencor y frustración por Eros

"Parece que no le quiero o lo que sea. Encima ahora llorando, haciendo la víctima... y no puedo sentir empatía con él porque no me da pena, no me lo creo", añadía.

Si al principio del bajón Bayan pensaba por un momento en su novio y llegaba a asegurar que se sentía mal y que se quería ir, más tarde cambia su pensamiento y comparte que no quiere saber nada de él. "Siento que con Eros tengo mucho rencor acumulado y la decepción que me llevo de él es tan fuerte que no puedo decir ahora mismo cosas buenas de él", les ha dicho.