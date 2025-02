Y seguimos

No fue un buen día ayer para Álex. Algo que escuchó la noche anterior le dejó dolido y dudoso y esto le ha hecho incluir a Marieta en su top tres, dejando fuera a Maica. Su silencio respecto a lo que le pasa, más su acercamiento al grupo de famosos, ha hecho que los del grupo de conocidos lo tilden de traidor. El mayor enfrentamiento lo ha tenido Álex con Romina, teniendo ayer varios cruces a lo largo del día. Todos llevan a lo mismo. Romina le acusa de traición por no haber hablado antes con ellos e irse directo al consuelo del otro bando. Más allá de esto, Álex no da detalles de qué fue aquello que le dolió tanto y asegura que antes del viernes no hablará de ello.

En otro orden de cosas, hoy no nos espera una noche cualquiera. Debe resolverse el duelo de titanes entre Marieta y Miguel y, sólo después, podrán dar comienzo las últimas nominaciones de esta edición. Quienes queden fuera de ellas, serán los primeros finalistas de la edición. Aunque bien sabemos que el finalista más importante es el último. Pero aún no estamos en esas. Vamos por partes y, de momento, conectamos con la casa, que tenemos un día entero por delante. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.