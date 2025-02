María 'La Jerezana' confirmó tras su expulsión frente a Romina Belluscio y salida de 'GH DÚO' que estaba muy ilusionada con José María Almoguera y que su intención era seguir conociéndolo fuera, aunque matizó que no estaba enamorada. También reveló que le había dado mucha pena que su paso por el concurso terminase, pero que quería que el hijo de Carmen Borrego siguiera dentro de la casa de Guadalix de la Sierra hasta la final.

Esta semana, la andaluza ha estado muy activa en las redes sociales, donde le ha pedido a sus seguidores que salvasen de la expulsión a Marieta, que se encuentra nominada contra Miguel Frigenti. Pero no solo ha puesto stories, sino que también ha hecho un directo junto a su amigo íntimo, Dani Santos , para comentar con sus seguidores todo lo que está ocurriendo estos días en la casa en la que ambos saltaron a la fama hace más de una década.

La de Jerez ha comentado en ese directo que le ha encantado que el primo de Alejandra Rubio haya confesado que la echa más de menos porque ella es su "paz": "¡Es más mono!". Una reacción totalmente distinta a la de su amigo Dani, que reconocía que a él no le gustan nada "esos romantiqueos" y que le dan hasta "vergüenza ajena": "Me dan una vergüenza que me muero, te lo juro".