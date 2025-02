José María Almoguera y Miguel Frigenti se sinceran el uno con el otro en la 'sala de la verdad'

Antes de resolverse la expulsión decisiva entre Miguel Frigenti y Marieta en la gala de 'GH DÚO', José María Almoguera y Frigenti iban a tener la oportunidad de hablar sobre los conflictos que han tenido en la casa de Guadalix y sincerarse el uno con el otro en la 'sala de la verdad'.

"Considero que otros concursantes nos hemos podido implicar más, pero ahora me llevo bien con él. Somos concursantes completamente diferentes, que ha ido a veces por el camino más fácil, pero también creo que es su personalidad", entonaba Miguel Frigenti sobre el hijo de Carmen Borrego, el que aseguraba que "se ha mostrado tal y cómo es" y que no va a hacer nunca "nada que no le salga por 'show".

Por su parte, José María Almoguera dejaba claro que no piensa que Frigenti fuerce el concurso: "Ya le conozco y ya sé que es su forma de ser, que si no está así es porque le pasa algo. No lo puede evitar, le sale solo". Y su compañera confirmaba que también se ha mostrado cómo es: "Las cosas que he hecho es porque soy así, soy una persona intensa y también lo soy en mi vida".

La reacción de María, 'la jerezana' a este cara a cara

Al despedirse, José María y Miguel Frigenti aseguraban que todo está bien y "que se verán fuera". Y Carlos Sobera preguntaba a María, 'la jerezana' por este momento en plató.