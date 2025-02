22:53 H Álex decide entre el amor de Maica o el maletín

Carlos Sobera conecta con la casa, saluda a los concursantes y habla con Álex Ghita tras sus discusiones de los últimos días con Romina y Maica, y su grupo en general. Maica comenta que su relación con Álex ha cambiado: "Se pilla antes a un mentiroso que un cojo. El mentiroso es Álex porque ha mentido en una supuesta historia de amor que ha sido totalmente falsa". Álex contesta que: "Es muy normal juzgar las emociones de alguien, pero duelen, entiendo lo que dice ella pero no lo comparto". Maica, añade: "Tu con una persona que quieres tener una segunda cita no haces lo que haces".

El presentador le pregunta a Álex con qué se quedaría, si con el amor de Maica o con el maletín, y Alex contesta que "llegar lo más lejos posible aquí". "Álex eres muy falso, atacas con lo primero que se te ocurre y elevas el tono de voz cada vez que se enciende el foco, no estoy jugando con tus emociones ni nada por el estilo, deja de jugar así, señor falso, que soy buena pero no tonta. Y te he pillado, que es lo que te molesta". Álex, contesta: "Pero si tú no pillas ni tres".

Carlos Sobera le llama la atención por ese comentario y Migue Frigenti añade: "No tienes vergüenza ninguna, me llamaste en femenino al principio, ahora le has faltado el respeto a Maica y te han metido con mi infancia, das vergüenza". Álex añade que esa es "su opinión".