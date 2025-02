Álex Ghita ha tomado una decisión en la casa de 'GH DÚO'. El concursante dejó claro sus sentimientos hacia Maica ( y viceversa ), pero al ver que no podía llevar ese flechazo que sintió hacia la joven como él quería, optó por contárselo a todos los integrantes de Guadalix de la Sierra para "quitar todos los bulos" sobre si le gustaba Romina y otros temas relacionados. "Lo quise cortar de raíz", ha señalado Ghita en el confesionario. Eso ha generado varias reacciones en la casa y confesiones, una en concreto de Marieta que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días.

"¿Te ha cortejado un poco?", le preguntaba José María Almoguera a Maica mientras hablaban del tema en 'la sala de reacciones'. La modelo dudaba en su respuesta: "Sí, bastante", para añadir posteriormente que no ha tenido sentimientos hacia él en lo que lleva de concurso. "No me dan ganas de darle un beso", aclaraba.