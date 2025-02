"Es una persona que ya forma parte de mi pasado , lo que pueda decir de mí me da igual. Ya me ha demostrado cómo es, yo estuve a la altura como amigo durante mucho tiempo y ella me demostró que nunca me quiso. Entonces, me suponía que no me iba a defender ", decía Miguel Frigenti tras escuchar las palabras de Adara.

Frigenti también podía escuchar las declaraciones de Marta Peñate, Carmen Borrego, Alma Bollo o Ruvens, entre otros. Siendo este último al que no dudaba en responder: "El que sacó lo peor de Óscar en su edición fue él, que me tenía todo el día amargado y discutiendo. Yo a Óscar le he llevado al humor, le he dejado ser él mismo y con él he estado de corazón. Si este chico está reventado, que no hubiera aconsejado a su amigo que no entrara en el concurso, eso no lo hace un amigo. Eso lo hace una persona posesiva que solo mira por sí mismo".