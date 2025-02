También ha dejado claro que no le preguntó a la productora qué otras personas van a concursar porque es una información que no le condiciona : "A mí me da igual, mi vida no la decide si va uno o otro, nadie es tan importante para mí. Yo sí que sé que les doy miedo. Estoy seguro de que cuando salió lo de 'Pelayo Díaz confirmado' alguno de los otros participantes se habrá hecho caquita y me parece muy bien porque voy a ganar".

No obstante, ha confesado que le da "más miedo la gente que los bichos": "Lo que más temo es la convivencia. No soporto los olores, ni que coman con la boca abierta ni la mala higiene"; también que va a "llevar fatal el tema escatológico", pero ha pedido que no le subestimen porque será capaz de usar la letrina y hasta de hacer "un agujero en el suelo" para hacer sus necesidades: "Eso que se llevan mis detractores, que me van a ver sufrir. Me parece muy generoso por mi parte regalarle ese sufrimiento a la gente que no me soporta".