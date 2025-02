Llegan los premios ‘Internacional GH DÚO Awards’ a la casa e Guadalix y los reparten los concursantes

Álex Ghita es el gran señalado por sus compañeros y se genera tensión en directo durante el debate

Marieta desvela las amorosas palabras que le dijo Álex Ghita a María 'La Jerezana' cuando todavía esta era concursante

Los premios ‘Internacional GH DÚO Awards’ se han entregado durante el debate en directo entre los concursantes, algunos de ellos ya los repartían en la fiesta en la casa, pero algunos quedaban para el directo y que todos dijesen sus explicaciones, siendo el gran señalado Álex Ghita, el que ha tenido conflictos con muchos de sus compañeros.

‘Mejor vestuario’ o el que más trajes hace y mejor crítica a sus espaldas era el primero. Maica, aunque dudaba con Óscar, votando para este a Álex. Al que también se lo daban Óscar, Romina, Marieta, Sergio.

Álex Ghita, por su parte, apuntaba a Óscar como el que debería ser el ganador de este galardón. Al que también votaba José María Almoguera. Por tanto, el ganador de este premio era Álex, que se pronunciaba ante esto: “Muchas gracias por pensar siempre en mí y quitaros lo más difícil conmigo”.

‘Mejor iluminación’ o el que se trasforma durante las conexiones en directo. José María Almoguera daba el nombre de Álex Ghita: “Se transforma en la gala y lo suelta todo”. Con el que estaban de acuerdo el resto de sus compañeros.

“Este premio no sabría a quien dárselo en sí, pero se lo voy a dar a Romina”, decía Álex, pero su voto no servía de mucho y ganaba el segundo premio de la noche: "Creo que está siendo muy dura para vosotros esta estancia en la casa, pero creo que va a ser más dura cuando Álex se vaya porque entonces tendrán que pensar cómo se divide en la casa porque, aquí, amigos reales pocos".

Álex Ghita, a Maica: "Tanta lejía y amoniaco la tiene mareada"

Y esto terminaba generando un momento de tensión con Maica en directo, que ya han vivido en otras ocasiones. "Si nos unimos es porque hacemos convivencia en la recta final, no nos aislamos. Amigos de pega lo dirás tú, la ley del espejo, que has aprovechado una amistad para reírte de una persona". "Al final, tanta lejía y amoniaco la tiene mareada", respondía él y Maica reaccionaba: "No tiene argumento suficiente para defenderse de lo que le digo".

Y Óscar saltaba ante esto: "Antes decías que te encantaba su manía de la limpieza y ahora le atacas con ello". "Era cuando quería meter el carpetazo, ahora cuando ya no pudo, ya está", apuntaba Romina y Maica no se callaba ante esto: "No seas irrespetuoso y responde con argumentos. Sigue con las faltas de respeto, se ve todo".

José María Almoguera se lleva el premio al 'mejor decorado'