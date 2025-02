El colaborador y el exconcursante de 'Gran Hermano' han tenido un pequeño rifirrafe durante la gala emitida este domingo en Telecinco

Miguel Frigenti, a Ruvens: "A ti te echaron en la primera nominación y a mí en la quinta..."

La relación entre Miguel Frigenti y Ruvens no es muy buena que digamos. Mientras que el colaborador de Telecinco dejó claro en más de una ocasión durante la pasada edición de 'GH' anónimos que la forma de concursar del cineasta no le gustaba, el otro ha dicho claramente varias veces lo que piensa en X (Twitter) de Frigenti, señalando frases hechas del estilo "cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira al dedo". Una tensión que se ha trasladado hasta el plató este domingo, protagonizando ambos un par de rifirrafes. No es el único momento de tensión que hemos vivido durante el programa.

Miguel Frigenti sacaba pecho por el concurso que ha hecho en Guadalix de la Sierra y Ruvens no se callaba al respecto: "Dices que este concurso va a ser recordado por ti. Vale, ¿qué autocrítica haces? ¿por qué entonces estás aquí y no eres el ganador?". Tras el zasca del exconcursante de 'Gran Hermano Anónimos', el colaborador de Telecinco aseguraba que -cuando se salvó- ya sabía que iba a ser el expulsado: "Le dije (a Carlos Sobera) que era un concursante que, por mi manera de ser, voy a acabar quemándome. No valgo para callarme. No me he callado nada y eso tiene un precio".

Un Frigenti que volvía a recalcar que su forma de concursar le penaliza en más de una ocasión: "Los que destacamos pagamos el peaje y pagamos un precio, quedándonos en el camino". Tras estas palabras, el colaborador terminaba su intervención con otro zasca: "Como te echaron a ti en tu primera nominación. A mí me han echado en la quinta". Ruvens le recordaba que a él le echaron de finalista y Frigenti, por su parte, contratacaba con que le echaron a esas alturas del programa gracias a la repesca que hubo: "Yo no he tenido esa oportunidad".

Ruvens, contundente con Miguel Frigenti

Más adelante -y en medio de una agarrada que estaba teniendo Miguel Frigenti con María 'La Jerezana'- Ruvens daba la cara por la novia del hijo de Carmen Borrego puesto que había tenido que escuchar por parte del colaborador, una vez más, algo sobre la carpeta que tenía dentro del programa con José María Almoguera. "Carpeta también la has intentado tú Miguel", le decía Ruvens. "No, para nada", señalaba Miguel Frigenti. "Sé que estás un poco celoso, pero si quieres luego te paso el número Ruvens", añadía.