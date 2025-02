Frigenti y Carmen Borrego ven imágenes de lo que ha pasado entre este y José María Almoguera en la casa

El recién expulsado también vivía un tenso momento con María, 'la jerezana' en el plató

María, 'la jerezana', ante la actitud de José María con Frigenti en 'la sala de la verdad': "No sé si se está haciendo el tonto"

Miguel Frigenti, que era expulsado de la casa de Guadalix por la audiencia en un duelo de titanes con Marieta, ya descubría muchas de las cosas que se han dicho de él mientras estaba concursando, pero en el debate se decía las cosas a la cara con María, 'la jerezana' después de los conflictos que han tenido y con Carmen Borrego, tras las cosas que ha dicho sobre su hijo José María Almoguera y las tensiones que han vivido.

Frigenti y Carmen Borrego podían ver imágenes de lo que ha pasado en la casa entre este y José María Almoguera, como sus alusiones a su apellido, algo de lo que la hija de María Teresa Campos se pronunciaba: "Te noto envidioso, ¿quieres pertenecer a la familia Campos? Yo de compro, pero desgraciadamente no perteneces. Él pertenece a la familia Campos y atacarle por ahí es muy sucio. Atacarle por ahí es muy sucio y todos vivimos de estar en un plató, todos los que estábais ahí era cobrando".

"Me equivoqué metiendo a la madre de José María y me arrepentí porque creo que no fui justo", decía Frigenti, aunque quería ser sincero sobre lo que piensa sobre José María: "Lo tengo que decir honestamente, me ha parecido un mueble de comedor. No tiene la culpa de ser quien es, de cobrar lo que cobra, pero considero que una persona que cobra un determinado caché, en su caso me imagino que elevado, tiene la responsabilidad, tanto con la organización como con el público, de implicarse, de dar juego y de ser proactivo".

Miguel Frigenti y María, 'la jerezana', se dicen las cosas a la casa

Pero Carmen Borrego no era con la única que iba a estar cara a cara el recién expulsado. Frigenti le decía las cosas claras a María, 'la jerezana': "Se le ha visto realmente cómo es. A ella se le llena la boca acusándome a mí de acercarme a Óscar y Maica por interés, lo mismo poría pensar yo de tí, lo mismo te has acercado a José María para pertenecer a la familia Campos. Igual es que se cree el ladrón que son todos de su condición".

Palabras que no gustaban a María, que no dudaba en responder: "Nunca he ido de buena, en mi vida normal no tengo estas discusiones ni me mato con la gente como lo haces tú, ¿con qué Miguel nos quedamos con el de ahora o el de las dos primeras semanas?". Y ambos protagonizaban un tenso cruce de reproches y zascas en el plató del debate de 'GH DÚO', en el que también entraba Dani Santos.