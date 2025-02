La novia de Tadeo se levantaba sin pensárselo dos veces durante la hoguera mixta , cogía la tablet y le daba la vuelta haciendo una petición a Sandra Barneda: "Quítame esto. Siempre igual. ¡Qué asco, vaya asqueroso!" . Anita se encargaba entonces de coger la tablet para no perder detalle. "No me voy a quedar llorando como siempre, estoy cansada ya de llorar", reaccionaba Sthefany, asegurando que Tadeo ha actuado así con Mayeli por "ego de macho".

Sandra Barneda preguntaba entonces a Álvaro por su opinión. El novio de Alba se sinceraba con Sthefany: "Tadeo se está dejando llevar, no está haciendo nada por ego ni por venganza. Es verdad que tu sonrisa con Simone... Yo no había visto a alguien tan feliz hace mucho tiempo , te lo digo de corazón. Cuando tú ves a Simone te brillan los ojos. Eso es un dolor para él tremendo".

"Para qué te digo que no, si sí. Estoy enamorada de Tadeo, pero estoy cansada de llorar porque cada día aquí ha sido un suplicio para mí", se sinceraba sin poder evitar romper a llorar. "Me he dado un choque de realidad. Yo pensaba que llegaba con el amor de mi vida, que me iba a ir de aquí con él, que nos íbamos a ir a vivir juntos. Él fue el primero que me falló".