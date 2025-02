Sthafany y Anita se han visto las caras con Eros y Álvaro en la hoguera mixta

La novia de Montoya y el novio de Bayan han chocado nada más verse

Sthefany y Anita repiten su beso delante de Eros y Álvaro y se genera un tenso momento: "En vivo y en directo"

En las primeras hogueras mixtas de la historia de 'La isla de las tentaciones', Anita y Sthefany se han visto las caras con Eros y Álvaro. Cada uno de ellos ha hecho frente a nuevas imágenes de sus parejas, y todos han sido testigos de sus reacciones.

La primera en hacerlo ha sido Anita. Antes de enfrentarse a nuevos vídeos de Montoya en 'Villa Montaña', se mantenía firme pensando que su novio nunca se ha preocupado por ella desde que comenzó el programa. Al escucharla, la cara de Eros se transformaba.

No obstante, tenía cierta esperanza: "Espero que me sorprenda, ya sería hora. Verlo mal, realmente mal y que se preocupa y se acuerda de mí. Cuando vino a mi villa, yo tomé muchísimas distancias con Manuel". Eros no se podía contener y se reía: "¡Tú no te rías, eh, que al final verás tú!", reaccionaba Anita.

Era entonces cuando, una vez más, la tensión comenzaba a aumentar y protagonizaban un tenso momento que acababa con Álvaro metiéndose en la conversación: "Montoya bien no lo ha pasado. A Montoya se le llena la boca de hablar bien de ti". Pero la discusión continuaba y Anita terminaba por lanzar un claro y tajante mensaje a Eros: "Le dices a Montoya de mi parte que me río en su p*** cara".

Nuevas imágenes para Anita

En vistas a poner orden, Sandra Barneda tomaba la palabra y le anunciaba a Anita que había imágenes de Montoya para ella, imágenes que decidía ver con todos sus compañeros. Tras verle de nuevo junto a Gabriella, Anita estallaba una vez más: "A la vista está, otra vez viendo imágenes de estas. No me sorprende, es su modus operandi. Me parece la persona más vengativa que te puedes echar en cara".

"Montoya tiene que resurgir en algún momento. Si algo ha hecho no ha sido por venganza, le ha salido. Tú no sabes cómo llegaba allí", la reprochaba Álvaro. La novia de Montoya se mostraba entonces especialmente enfadada: "Parece que lleva aquí desde el principio. No sé qué co** le han contado".

Pero ahí no acababa todo. Aún había más imágenes para ella. Anita se encontraba con Montoya y Gabriella teniendo sexo: "Sigue sin gemir, conmigo no paraba. Estoy cansada de verlo. Me provoca gracia, risa y asco. Eso parece un circo, Sandra. Yo te prometí que no iba a echar ni una lágrima más".

No obstante, instantes después, Anita terminaba rompiendo a llorar al recordar los comentarios de 'Villa Montaña' que más le habían dolido. Álvaro empatizaba y le daba la mano al verla romperse. "Desde el primer día a mi novio no le reconocía. Hoguera tras hoguera he ido viendo comentarios penosos. Para mí infidelidad son muchas cosas y la boquita duele más que un beso".

La hoguera de Eros

Tras el turno de Anita, le tocaba a Eros. Como él esperaba, había imágenes de Bayan para él. El primer vídeo que reproducía la tablet, mostraba el bajón que sufrió Bayan durante una fiesta en 'Villa Playa': "Dice que está dolida por lo que he hecho, pero obviamente yo también estoy dolido por lo que ha hecho ella. Esas lágrimas me parecen de cocodrilo porque no se mira en un espejo".

Mientras veía la siguiente tanda de imágenes, en la que aparecía su novia teniendo sexo con Torres y hablando de planes de futuro, Eros no paraba de criticar: "¿Qué has hecho con ella cuatro años si tan mala es?", le paraba los pies Anita. "Tengo que pensar en mí, ser egoísta y no darle importancia a una persona que no me valora", sentenciaba él recordando un episodio en el que Bayan le faltó al respeto.