Romina, Marieta y Maica creen que algo paranormal está ocurriendo en la casa de Guadalix

Los rituales de las chicas terminan generando una discusión entre Óscar y Maica

En la habitación donde duerme Maica pasan cosas, cosas que son difíciles de explicar o, por lo menos, es lo que Romina, Marieta y Maica creen que algo paranormal está ocurriendo, pero han encontrado la solución en el vinagre y la sal, cosa que no ha gustado para nada a Óscar.

Marieta advertía a Maica de que la posición del armario no era normal: "¿Lo has visto? He pensado que podía ser del peso, pero esto así no se abre". Lo que hacía reaccionar a Maica: "Tengo los pelos como escarpias, aquí hay algo, me estoy muriendo de miedo".

Maica reflexionaba que puede ser que esta presencia quiera "echarles de la casa". Pero no eran las únicas que notaban algo, Romina les contaba que mientras dormía en el sillón "empezó a sentir algo raro".

El enfado de Óscar ante los rituales de las chicas: "No soporto el olor a vinagre"

"Vamos a comprobar con vinagre y sal si hay espíritus", le decía Maica a sus compañeras, que comenzaban a poner cuencos con estos ingredientes por toda la habitación y diferentes zonas de la casa, lo que iba a hacer que Óscar se mostrase muy cabreado: "No soporto el olor a vinagre, yo ayer no podía dormir del olor. Fuera ya ese vinagre de ahí, ni energías ni nada, movidas mentales de espíritus que no existen". Lo que no gustaba nada a Maica: "Lo de las movidas mentales sobra". Lo que generaba tensión entre ambos.