Las confesiones de José María Almoguera en la casa: "De momento, no quiero tener otro hijo ni quiero casarme otra vez"

María, 'la jerezana' se sincera en plató tras escuchar al hijo de Carmen Borrego

María 'La Jerezana' reacciona a la confesión de José María Almoguera sobre ella

María, 'la jerezana' que observa muy atenta a todo lo que pasa con José María Almoguera en la casa de Guadalix y las confesiones que ha hecho sobre su vida más privada desde que ella saliera, ha reaccionado en el plató del debate de 'GH DÚO' a lo que ha dicho sobre los planes que tendría en una posible relación con ella fuera.

Los planes de boda de Marieta llevaban a que José María confesara que no quiere volver a casarse: "Si la otra persona quiere, que se case y cuando se divorcie que me vuelva a llamar. Ahora mismo, no me casaría. Yo ya me he casado, no tengo por qué volver a casarme. Eso jode las relaciones, 'te casaste, la cagaste. Puedo estar toda mi vida con una persona, pero no creo que sea necesario casarse".

José María Almoguera: "De momento, no quiero tener otro hijo ni quiero casarme otra vez"

Aunque daba más detalles de cómo piensa sobre esto y sus planes: "De momento, no quiero otro hijo. Ahora mismo, no tengo la razón, si yo con María llevo siete años o tres años, si veo que las cosas siguen y que tiene un futuro si me plantería poder tener un hijo si ella lo quisiera, pero ahora mismo, no me lo planteo porque no tengo ni una relación estable".

Maica, que no daba crédito con sus palabras, le preguntaba al hijo de Carmen Borrego si sería posible que volviera con su expareja, algo a lo que este contestaba rotundo: "Es imposible, aunque no hemos acabado mal ni nada ni hemos tenido problemas".

María, la jerezana, reaccionaba a esto en plató: "Me parece fenomenal lo que ha dicho. Nadie me ha preguntado a mí si yo quiero casarme. Ahora mismo no quiero ni tener un hijo tampoco, primero quiero conocerle fuera que le estoy esperando. Le están agobiando, vamos a esperar a que salga. Sí que gustaría casarme algún día, pero ahora no entra en mis planes".