Álex Ghita deja a los finalistas boquiabiertos en su despedida al desvelar quién quiere que se lleve el premio

Allí le esperaba Ion Aramendi, con quien ha repasado su segunda etapa en el programa. Además, allí se ha encontrado con las críticas de algunos colaboradores , a las que no ha dudado en hacer frente. Tras hacer balance de todo lo que había vivido tras su repesca, llegaba el momento de despedirse.

"Bueno, chicos, desearos mucha suerte. Espero que la persona que se lleve este premio sea Óscar y nada, a todos los demás, desearos suerte. Esto da muchas vueltas, creo que te lo merecías la anterior vez, no pudo ser, así que ojalá esta vez tengas suerte", comenzaba dejando al vasco boquiabierto.

"De no ser Óscar, ojalá sea Maica. Esas son las dos personas que me gustaría, yo si pudiese elegir, que se llevaran el premio. Si no se lo puede llevar Óscar, que sea Maica", especificaba añadiendo un segundo nombre a su lista de favoritos.