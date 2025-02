Dicho y hecho, Ion Aramendi continuaba con la dinámica y, tras dejar claro al resto de finalistas su misión, conectaba con Maica en el 'confe': " Ha pasado algo dentro de la casa y no sé muy bien cómo decírtelo. Me gustaría compartir contigo algo que está pasando, quiero que estés muy atenta. Mira lo que pasa en el salón".

"Ion, me siento tonta", reaccionaba de primeras. "Estoy agobiada, ahora mismo siento que se me va a salir el corazón por la boca, no me esperaba esto. Estoy flipando, estoy descompuesta. Estoy a cuadros", continuaba.