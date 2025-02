Marieta asegura que está muy agradecida con su nueva vida, pero le que "ha costado adaptarse"

La concursante descubre que es finalista de 'GH DÚO' de una manera muy especial

Así ha comunicado Carmen Borrego a su hijo José María Almoguera que es finalista

Marieta, en los últimos días en la casa ha hablado sobre su vida más privada y cómo ha cambiado todo para ella en apenas un año, algo por lo que le preguntaba Ion Aramendi en directo en la intimidad del confesionario y la concursante se emocionaba.

La concursante confesaba en la casa que está muy agradecida de todo lo que ha conseguido, pero le ha costado adaptarse a su nueva vida: "Me ha pillado en el proceso de adaptación de una vida completamente diferente a la que tenía hace un año. Yo hace un año era una chica anónima que trabajaba en un hospital que vivía con sus padres en su ciudad de siempre con sus amigas de siempre".

"En un año he cambiado de trabajo, de ciudad, de casa, tengo una pareja estable que nunca he tenido. Estoy encantadísima con mi vida, pero eso no quita que es un choque que tienes que adaptar", reflexionaba, la que afirmaba que "fue duro" este cambio, pero que sus seres queridos han tenido con ella al pie del cañón: "Nunca me juzgaron ni me dijeron una mala palabra. Cuando entré aquí estaba en esa adpatación".

Marieta: "En Madrid solo tengo a Suso"

Marieta, en otro momento, también se mostraba muy emocionada hablando con 'El Súper' sobre cómo era su vida en su ciudad natal: "Elche me encanta, conozco a todo el mundo... eso en Madrid no lo tengo, lo he elegido yo, pero lo echo de menos, a mi abuela... Yo en Madrid solo tengo a Suso".

Ion Aramendi preguntaba por todo esto a la concursante en directo y lo que ha cambiado su vida, la que recordaba cómo era todo hace un año: "Veo el cambio tan radical que he tenido, no me lo esperaba. Me encantaba mi vida y echo de menos a mis padres, a mi familia. Me costó mucho dejar mi ciudad, lo he pasado un poco mal por eso, soy muy familiar y me han dado una vida muy bonita. El cambio nunca te lo esperas, salir de tu zona de confort, pero también es verdad que tengo al mejor compañero".

Marieta descubre que es finalista de 'GH DÚO'