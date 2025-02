Los dos concursantes han tenido su mayor discusión desde que su aventura comenzó en Guadalix de la Sierra

Ambos forman parte del mismo bando, junto con Marieta: no te pierdas cómo ha ocurrido todo

Ion Aramendi llama la atención a la casa ante una de las discusiones más acaloradas de la edición: "Cuidado con las palabras"

Marieta, Óscar, José María Almoguera, Maica, Sergio y Romina: solo puede quedar uno. Y no queda nada para que el ganador se alce con el ansiado maletín de 'GH DÚO', algo que ocurrirá este martes. Pero hasta entonces, en la casa sigue creciendo la tensión, puesto que los nervios están a flor de piel. Tanto que dos concursantes del mismo bando se han visto involucrados en el mayor enfrentamiento que han tenido desde que su aventura comenzó en Guadalix de la Sierra. Se trata de José María Almoguera y Sergio Aguilera.

Todo comenzaba con José María Almoguera explicando la escaleta de un programa con motivo de la prueba semanal que tenían que cumplir los seis finalistas de la casa. El hijo de Carmen Borrego, como buen productor de televisión, se ponía a los mandos del programa como presentador. Pero este estaba cometiendo un fallo, según comentaba Romina junto a algún compañero: el protagonista no era él, sino Sergio. De hecho, este no tardaba en quejarse: "Se me han quitado las ganas ya", decía, al aparecer en la casa.

"Estoy enfadado porque llevo una hora esperando. Yo no quiero ir", indicaba el concursante granadino, que tendría que haber estado en el arranque del programa, algo de lo que José María no se había percatado. En 'pleno directo', el hijo de Carmen Borrego aparecía finalmente en plató y le quitaba enfadado una taza a José María mostrando su gran enfado: "No te lo estoy preguntando, es mi programa, déjalo aquí", decía José María, desencadenando un tenso choque entre ambos.

"Pensaba que era mi mañana, pero bueno, voy a tener diez minutos. Llevo media hora ahí esperando", le decía Sergio, muy cabreado. De hecho, le animaba a José María a que llamase a otro invitado. "Pero entonces, ¿todo el trabajo que se ha hecho para preparar esto se va a la mierda?", señalaba José María, antes de que Sergio se fuera y dejase al hijo de Carmen Borrego y a Óscar plantados en plató.

Brutal cara a cara entre Sergio y José María