No tienen ningún futuro, ni pasión, una pareja de concurso, por suerte para Carmen Borrego

Los colaboradores han sido tajantes en su veredicto y han opinado en exclusiva para esta web : "No tienen ningún futuro, ni pasión, una pareja de concurso , por suerte para Carmen Borrego", sentenciaban, mientras que otros no han dudado en asegurar que simplemente " aburren " . Sin embargo, María lo ve de una manera muy diferente y responde con entusiasmo al futuro encuentro: “Será precioso, tengo muchas ganas de verlo” , dejando claro que su interés por José María va más allá de la convivencia en el reality.

El hijo de Carmen Borrego ha sido muy sincero al hablar sobre su visión de pareja una vez termine el concurso. Tras su reciente ruptura con Paola Olmedo, con quien tiene un hijo, José María ha mostrado una postura tajante sobre el matrimonio y la paternidad: “Si la otra persona quiere, que se case y cuando se divorcie que me vuelva a llamar. Ahora mismo, no me casaría.”, sentenciaba ante sus compañeras Marieta y Maica. Unas declaraciones que han dejado boquiabiertos a muchos y que marcan un claro distanciamiento con la idea romántica de una boda tradicional.