Montoya ha sido el primero en llegar a la hoguera y en contarle a Sandra Barneda cómo se encontraba momentos antes de reencontrarse con su novia. " Tengo ganas de ver a Anita, bastantes, no paro de ver ese momento en mi cabeza noche tras noche. Estoy con muchísimas ganas de tenerla aquí al lado y, sobre todo, de ver no a la Anita de 'La isla de las tentaciones', si no a mi Anita ", ha confesado a la presentadora.

Sandra Barneda le ha preguntado entonces cuál fue el momento exacto en el que su pareja le destrozó: "En el visionado de cuando viniste por primera vez. Vi unas imágenes que no me gustaron nada, un juego que no me gustó nada. Ahí exploté. Pero justo en la primera hoguera le metió en la cama... Se me cayó", ha explicado.