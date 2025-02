"¡Ay, ay, ay!", gritaba de pronto Manuel. "¡Que se me ha quedado la rodilla cogida!", se quejaba mientras rompían a reír. "Pero estírala, quita", le aconsejaba Anita, que se encontraba encima de él. Entre las carcajadas, Manuel lanzaba un comentario que hacía que se rieran aún más: "A que me he roto el menisco".

Un rato antes, durante una de las fiestas de 'Villa Playa', Manuel no dudaba en acercarse a Anita y lanzarle una inesperada advertencia: "De mí no te enamores, que yo soy muy mal novio", comenzaba. " Soy el mejor amante , pero como novio...", insistía.

Anita reaccionaba devolviéndole otro aviso: "Es que mi amante no serás. Mi amante no va a ser. Será mi amigo y ya". La novia de Montoya se sinceraba entonces con el equipo tras lo que acababa de vivir con su tentador: "Manuel me ha dicho que tenga cuidado y no me enamore, pero que tenga cuidado él, porque yo cuando te robo el corazón soy ladrona de guante blanco".