Alexia Rivas, Cristina Porta, Naomi y Carmen Alcayde opinan sobre la victoria de Marieta

También mostró en un tuit que, al igual que sus seguidores, no entendía por qué su amiga Carmen Alcayde había apoyado a Sergio Aguilera como ganador y que le preguntó a la colaboradora de 'Socialité' el por qué de su apoyo al de Granada. "Los demás me torran", se justificó la periodista, que se entristeció al saber que el agricultor se caía de la lucha por el podio en la final por decisión de la audiencia.

Cristina Porta, amiga íntima de Miguel Frigenti, comparó la derrota de Maica y Óscar ante Marieta con la suya en otros realities: "Me da pena que ayer no ganaran Óscar o Maica, pero yo lo viví en primera persona. Ojalá se premiaran la genuinidad, el ir con el pecho abierto, la naturalidad y la valentía de ser uno mismo. Pero no, eso no se valora en un reality. Ese reconocimiento te lo da la vida".