"Espero que gane Maica porque ha vivido , desde el primer día, con ilusión y con trabajo, cosa que Marieta no, es una persona que decía que su ilusión era entrar en 'Gran Hermano' y no le he visto con cara de ilusión nada más que hoy que se iba. Todos los días con cara de lunes, no he visto una Marieta ni divertida, ni valiente, ni trabajadora ", decía Óscar en sus primeros momento en plató ante el duelo de Marieta y Maica para hacerse con el premio de la edición.

Ante estas palabras, el público reaccionaba con algunos abucheos, lo que hacía responder a este visiblemente enfadado: "Gracias, no me importa, yo he vivido con ella y vosotros no. Nunca me ha importado la opinión de los demás, yo tengo la mía, si me abucheáis, pues fenomenal". El que se dirigía directamente a la madre de Marieta: "Dime si tú has visto sonriendo mucho a tu hija estos días".