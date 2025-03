A pesar de las críticas, Marieta merecía el premio por su encanto personal y su estrategia inmejorable de no hacer nada, lo cual le resultó muy rentable

Marieta perpetúa el mito de que las ediciones de famosos las ganan mujeres. Su triunfo también refuerza la idea de que participantes de 'La isla de las tentaciones' tienen ventaja

Todos los programas de GH Dúo en Telecinco a la carta

No presagiaba nada bueno que Óscar Landa se cambiase el peinado por uno tan poco favorecedor como mal rematado. El toque de rebeldía que le daban los rizos no lo perdió al raparse. Por suerte, no fue como Sansón, que perdió la fuerza cuando le cortaron sus siete trenzas. Demostración de eso es que supo responder a Marieta como merecía en la discusión de la mañana y también al comienzo de la gala final. Óscar nunca ha escatimado esfuerzos, no así Marieta. Su triunfo es un ejemplo de optimización del trabajo. Se ha pasado dos meses descansando como la cigarra, solo que esta vez ninguna de las hormigas que aún estaban en la carrera la sorpasso inesperadamente.

Las hormigas optarían a ganar el premio de trabajador del mes. De manera incansable y laboriosa logran lo que se proponen y pueden cargar 50 veces su propio peso. Maica Benedicto y Óscar Landa se han echado a las espaldas el reality porque de haberlo dejado en manos de los otros dos finalistas tendrían que haber cerrado el chiringuito en unos pocos días. Han apechugado con esa pesada carga, mucho mayor que 50 veces el peso de ambos. Pero aquí no se practica la cultura del esfuerzo sino, por lo visto, la ley del mínimo esfuerzo. No voy a negar que Marieta es mí ídolo a partir de ahora. Si siguiera su ejemplo no estaría escribiendo estas líneas, ni las 1.500 palabras diarias de los últimos seis meses.

Ganó una mujer de nuevo

De Marieta hemos visto apenas destellos de esa chispa caótica con la que logró caer bien a casi todo el mundo. Su triunfo perpetúa el mito de que las ediciones de famosos siempre las ganan mujeres, que responde estrictamente a la realidad. Pero hay algo que apunta a convertirse en otro mito semejante, que confieso me produce cierta inquietud. Sería que si una famosa procede de La isla de las tentaciones tiene todas las papeletas para llevarse el maletín. Este pasó anoche de las manos de Lucía Sánchez a las de Marieta (sin apellido). A las dos las conocimos en el mismo programa y semejantes circunstancias. No tengo nada contra ese reality, todo lo contrario. Solo que se pierde el interés al reducirse tanto las opciones y resultar el final tan predecible.

Tampoco tengo nada en contra de Marieta. Dije hace unos días que era error nuestro haber esperado encontrarnos una concursante impulsiva, intensa y espontánea. No estaba obligada a responder a nuestras expectativas. Además, visto con perspectiva me parece inteligente y admirable que habiendo estado contenida durante casi toda la edición logre convertirse en la ganadora de esta tercera edición de GH Dúo. Es como esos estudiantes que estaban el trimestre sin abrir un libro y con mirárselo el día anterior lograban igual nota, o mejor, que quien había estado hincando los codos a diario. Mis dieces para ellos.

Marieta ha despertado en la recta final del concurso y mejor no lo hubiera hecho. Renunció a las estrategias y cuando se desdijo las abrazó de la peor manera, maniobrando para intentar sembrar dudas, discordia y, a ser posible, lograr la separación entre Óscar Landa y Miguel Frigenti. Rehuyó entrar en polémicas tras una discusión con Alex Ghita los primeros días de encierro y cuando le ha cogido el gusto de nuevo ha sido para tirar por tierra a un concursante que merecía el triunfo mucho más que ella. No hace falta decir que, obviamente, en mi modesta opinión. La campaña que ha hecho con Sergio los últimos días en contra de ese compañero finalista es la historia de una infamia. De acuerdo que ha querido jugar de ese modo, y es lícito (que les gusta decir a ellos), pero también vergonzoso.

Marieta merecía el premio

Creo que Marieta merecía el premio a pesar de todo. No solo porque la audiencia es soberana y se pone el moño dónde le da la gana. También porque no se puede negar su encanto personal y la realidad ha demostrado que su estrategia ha sido inmejorable. No hacer nada es a veces muy rentable. Lo que nunca debió decir es que ella convivía en lugar de hacer estrategia. Tengo dicho que no hacer una estrategia ya es una estrategia. La de Marieta ha sido buena toda vez que le ha permitido alcanzar la gloria de figurar en el palmarés de ganadores de una edición de GH Dúo, uno de los formatos de la franquicia Gran Hermano. Personalmente, a pesar de las criticas a la Marieta inactiva y prescindible del principio, debo decir que la prefiero a la de después.

Prefiero a la Marieta del principio porque fue empezar a dar un giro a su concurso y ver sus contradicciones. El domingo la escuché decir que Frigenti había intentado separarla de Sergio, como si no hubiera hecho ella lo mismo, como he señalado antes. Es igual que Sergio y sus quejas a la broma de Miguel Frigenti con su acento. Como bien dijo este en plató, el del tractor también le dijo a Jeimy que no le hablase en catalán porque no le gustaba y nadie le dijo nada. Casi siempre pían los que más razones tienen para permanecer en silencio. Para mí, la Marieta que discutía con Óscar en medio de una final es su peor versión con diferencia. En lugar de mejorar y corregir errores, la ganadora de la edición ha descrito el camino opuesto.

En realidad, si analizamos la gala parecía lógico que ganase Maica. Fue la última en abandonar la casa gracias a la generosidad de Marieta. Recordemos que ella fue la primera en entrar en la edición anterior, cerrando de esta manera el círculo. Además, su despedida de la casa fue la mejor y más emotiva con gran diferencia. Un buen guionista hubiera querido poner el broche final con su triunfo, pero es lo que tiene este formato. Son guionistas los concursantes, principales responsables de su propio destino, y también la audiencia con sus votos. Con la suerte echada todo estaba en nuestras manos y no siempre somos los mejores guionistas de entre los conocidos.

Nunca he pretendido entender a la audiencia votante y prometo no volver a hacerlo. Anoche los porcentajes pasaron media hora (entre las 00:36 y la 1:06) sin moverse ni una décima. Sin embargo, la media hora anterior volaban. ¿Por qué? Es un misterio. De todas formas, de aquellos polvos vienen estos lodos. Anoche la hermana de Óscar y Ruvens eran conciliadores y evitaban el enfrentamiento. Incluso este último pedía en redes el voto para Maica en caso de que Óscar quedase tercero, como así fue. Sin embargo, no ayudaron a Óscar cuando pidieron el voto para Frigenti y salvar a una Marieta que presentaban con la imagen de una estampa de virgencita. Entonces lograron que Óscar volviera a no tener opción. Marieta era una dura rival, ¿qué diablos hacían defendiéndola?

La hermana de Óscar sigue queriendo que sea su marioneta

Cuando anoche la hermana de Óscar le pedía nada más pisar el plató que no entrase en polémicas estaba volviéndolo a hacer. Si días antes había intentado decidir las amistades de su hermano, ahora le quería teledirigir decidiendo lo que debía hacer y cómo debía contestar. Sigue queriendo que sea su marioneta, pero Óscar tiene ya cuatro décadas vividas y suficiente personalidad para hacer lo que otros quieran. Esto ha salvado a quienes quisieron condicionar sus actitudes, porque de otro modo no se lo podríamos perdonar. Óscar merecía algo más que un tercer puesto, aunque repetir la segunda plaza también hubiera sido mala suerte.

Lo que menos entendí de la gala es que Marieta afirmase en más de una ocasión que Óscar le ha hecho difícil la convivencia. En serio, creo que se inventa una realidad que no ha sucedido. Me hubiera gustado que explicara cómo y cuándo, aunque estoy seguro de que si le llegan a presionar un poco hubiera salido por peteneras. La realidad está sobrevalorada y no parece que valga para ganar realities. Es una paradoja que los más falsos puedan terminar ganando un programa de telerrealidad. Pero, insisto, cuando habla la soberana toca callar.

Maica quedó a solo tres puntos del triunfo. Hubiera querido que la final tuviera la épica de la redención y ganara ella o su amigo Óscar. Sentía que se lo debíamos, que estábamos en deuda con ellos. En todo caso, las muestras de cariño de anoche fueron lo mejor de la noche para este gato sensiblón que deseaba verlos llegar a estar así de bien. Eso sí que ha sido misión cumplida. Por lo demás, concluyó anoche un semestre glorioso de Gran Hermano, el formato que cambió la historia de la televisión y en unas semanas cumplirá su 25 aniversario. 25 años de los 35 que cumplió este lunes Telecinco. Que dure mucho esta bendita asociación. Y que nosotros lo veamos.

Moleskine del gato