Tras ser expulsado del concurso, Álex ha hecho autocrítica sobre su paso por el programa en exclusiva para esta web, reconociendo que sus "formas no han sido las mejores". No obstante, ha defendido su autenticidad tanto dentro como fuera de la casa, destacando que ha sido fiel a sí mismo en todo momento: "Mi temperamento me ha jugado malas pasadas, pero nunca he fingido ni he jugado a ser alguien que no soy", declaró en una entrevista posterior a su expulsión.