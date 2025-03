Actualización de porcentajes

22:48 H Marieta vs Óscar

Durante la conexión de Carlos Sobera con los cuatro finalistas, Óscar comienza a discutir con Marieta porque según él, "ha despertado el día de la final después de pasarse todo el concurso en pijama". Marieta: "Voy a despertar cuando tú digas y vamos a hacer la cosas como tú digas. Métete en lo tuyo y deja en paz a los demás, que no te das cuenta que tu opinión no es la única que vale. Si he despertado ahora es mi problema, no el tuyo". Óscar, contesta: "Lo que quieres es rivalizar conmigo como esta mañana, que me has dicho de todo ahí junto a tu amiguito (Sergio), haberlo hecho hace dos meses y no ahora".

Sergio añade que Óscar "solo busca el conflicto y el enfrentamiento" y que por eso ha decidido "no hablar con él". Maica intenta mediar entre Marieta y Óscar, y añade: "Ya habéis tenido suficiente esta mañana, hoy es nuestro último día aquí. Disfrutemos de la final".