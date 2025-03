Todo comenzaba con un vídeo en el que el cuarto clasificado criticaba diferentes actitudes de Miguel Frigenti, a quien define como "sinvergüenza" o "lamentable" y aquien acusa de dedicarse "a humillar a la gente". Por su parte, Frigenti no dudaba en reaccionar en plató: "Me da pereza, para estar en la final ha estado amargado completamente. Este chico ha vendio una falsa humildad, pero yo le he quitado la careta".