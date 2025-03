Después de esta momento y tras sus primeros minutos en el plató, el tercer finalista decubría todo el conflicto que se ha formado fuera entre Ruvens y su hermana con Miguel Frigenti, al que reaccionaba en directo: "Veo que no hay entendimiento. Me duele por las dos partes, aprecio a mi hermana y a Ruvens y también a Miguel".

Lo que dejaba claro Óscar es que espera que puedan dejar estas rencillas a un lado: "Creo que sí se puede arreglar y llegar a un entendimiento". "Yo no tengo ningún problema con nadie, lo que ha pasado fuera cada uno lo ha hecho como ha considerado. Me quedo con él que es el que me importa, es su noche y no quiero que lo pase mal", decía Frigenti para terminar con este tema.