Uno de los temas más polémicos ha sido su relación con Óscar , con quien compartió momentos de complicidad y también tensiones dentro de la casa. Sobre su vínculo con él, Frigenti ha sido claro sin embargo, reconoce que no entiende que haya quienes piensen que su actitud pudo haber perjudicado a su compañero.

Preguntado sobre si cambiaría algo de su comportamiento en el concurso, Frigenti no duda en reconocer que, de poder volver a entrar, actuaría de manera diferente con algunos compañeros, como con Javi: "Ni si quiera me ha mandando un mensaje al salir de la casa", nos confiesa. Preguntado sobre si cambiaría algo de su comportamiento en el concurso, Frigenti no duda en reconocer que dejaría de lado la inseguridad en sí mismo que ha sufrido.