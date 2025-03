"Que nos quiten lo bailao", era lo primero que decía Sergio después de que Carlos Sobera le tranquilizase asegurando que ser cuarto finalista significaba "un titulazo": "Es muy difícil llegar hasta aquí y tú lo has conseguido". "Al final, me lo esperaba. Esta gente viene de 'GH 19', arrastran mucho. Y Marieta es muy fuerte Yo, quizás, era la persona más anónima y que menos fuerza tenía. Me lo esperaba... y muy contento. Yo he llegado Carlos. Para mí esto es un regalo y un sueño. Muchas gracias España", eran las palabras de agradecimiento de Sergio Aguilera.