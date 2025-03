Al recoger las imágenes, donde Marieta y Sergio se metían y criticaban la actitud de Óscar, los protagonistas se enzarzaban duramente en directo . “Si una persona es importante para ti, no les tratas como has tratado a mucha gente”, le espetaba Marieta manteniéndose firme en sus afirmaciones.

La discusión iba subiendo de tono y Óscar acusaba a Marieta de haber hecho nada durante todo el concurso: “ Te has pasado dos meses en pijama arrastrándote por las esquinas, sin hacer nada y reaccionas ahora… Ahora lo que quieres es el show, haberlo hace un mes o dos, no ahora”.

“Me da exactamente igual lo que tú me digas, que eres un reventado… y para no haber hecho nada mira dónde estoy , en el mismo sitio que tú”, le respondía Marieta mientras los gritos hacían que Carlos Sobera tuviera que intervenir.

“A mí, sin desmerecer a ningún finalista que están ahí, me parece, yo que he estado viendo el 24 horas esta mañana, me parece que la cara que están mostrando Marieta y Sergio no la han mostrado durante todo el concurso. Llevan toda la mañana atacando a Óscar, intentado ridiculizarle, con una actitud súper macarra y chulesca… y yo solo espero que gane este concurso la gente que ha jugado desde el primer minuto, que son Maica u Óscar. Marieta y Sergio no pueden ganar porque han sido unos falsos que han estado durmiendo todo el día”.