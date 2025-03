La psicóloga y terapeuta de pareja, Arantxa Coca , regresa al ‘Debate de las tentaciones’ -que se ha emitido en mitele PLUS solo para suscriptores - para analizar las distintas dinámicas de relación en las parejas de ‘La isla de las tentaciones’. En cuanto a Tadeo y Sthefany , Arantxa ha analizado tras ver la última tensa y lacrimosa hoguera de ambos algunos aspectos a tener en cuenta. Entre otras cosas, la psicóloga ha asegurado que tienen una gran dependencia física. Además, le ha lanzado una pregunta a Tadeo que este no ha sabido muy bien responder.

Tras lanzarle esta pregunta, Tadeo subrayaba que "a todo el mundo le gusta gustar": "Yo soy más de gustarme a mí mismo que a los demás. Si me veo bien me veo espectacular. No me hace falta la aprobación de nadie ni que nadie me diga que soy guapo". Además, el de Utrera dejaba claro que a él le gusta que le miren pero no "restregarse con cualquiera". "Jugáis con fuego. Es muy fácil quemarse", indicaba la psicóloga.