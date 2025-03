Apenas llevamos 72 horas desde el estreno de 'Supervivientes' y los estragos comienzan a aparecer entre los concursantes. Y no solo físicos, sino también mentales. Sandra Barneda ha conectado con Playa Furia, donde se encuentran Borja, Escassi, Makoke, Joshua, Álex, Laura, Koldo y Samya, para saber qué tal las primeras horas en Cayos Cochinos. Una de ellas, Makoke , se ha emocionado muchísimo al confesar que se acuerda mucho de, concretamente, dos personas muy importantes para ella.

"¿Lo llevas bien? ¿Es lo que te esperabas? ¿Es lo que creías esto que estás viviendo?", le preguntaba Sandra Barneda. Makoke confesaba, casi con la voz entrecortada, lo siguiente: "Es mucho más duro de lo que yo pensaba. No me preguntes mucho que tengo el nudo y estoy a flor de piel. La verdad que no hemos comido nada, te duele la espalda... dormimos en la arena, que es más dura que el cemento... ¡no sabéis lo dura que es la arena!".