Conoce los objetos personales que se han llevado todos los concursantes a 'Supervivientes 2025'

Pelayo, sobre su objeto personal: "Voy a poder usarle como espía para que me cuente que han estado haciendo mis compañeros"

Álvaro Escassi se lleva a 'Supervivientes' una almohada con mensaje secreto de Sheila Casas: "Es una frase muy simbólica para nosotros"

‘Supervivientes’ ha dado el pistoletazo de salida en Telecinco. Los concursantes han arrancado en Honduras y en ellos ya se puede ver la emoción, la ilusión y sobre todo las ganas de alzarse con el gran premio al mejor superviviente de Cayos Cochinos.

Pero, antes de que comience el programa de lleno, vamos a conocer un poco más sobre los valientes que se enfrentan a esta nueva edición llena de retos…¿qué guardan en los sacos que les acompañara en su paso por la isla más favosa de toda la televisión?

El acompañante más fiel de Pelayo

El diseñador de moda y creador de contenido tiene claro que su objeto personal no podía ser otro que un peluche de perro Pomerania: "Es una reproducción fiel de mi perrito, que como sabéis es la estrella de la familia y es el que me está llevando las redes mientras yo estoy en ‘Supervivientes’.

"Es un regalo que me hizo mi hermana, así que tiene doble valor y siento que además de acompañarme en esta aventura, voy a poder usarle como espía para que me cuente que han estado haciendo mis compañeros mientras estoy pescando o haciendo otra cosa".

El mundo 'beauty' de Rosario Matew con su toque sentimental

La influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Rosario Matew, va a enfrentarse a la isla más salvaje de toda la televisión y como buena experta en el mundo 'beauty', su objeto no podía ser otro que un gloss: "Este gloss, no es uno cualquiera, es voluminizador y lleva brilli brilli porque ya que vamos a estar un poco mal pues para disimularlo un poquito. Para mi es muy importante todo el mundo del skincare y el makeup porque ya me conocéis y me dedico a eso. Es mi pasión, no podía estar en una isla desierta sin un gloss".

"Además, le he puesto una foto mía de pequeña con la frase de ‘no te rindas’ porque es un consejo que me dio mi psicóloga. Hay veces que no hacemos cosas por nosotros mismos, pero ver esta foto mía de bebé me ayuda a hacerlo".

Los mensajes motivadores que la pareja de Álmacor ha escrito en su objeto personal

El cantante y compositor Almácor ha traido un cojín muy especial, un regalo de su novia con fotos de ambos y con unos detalles muy especiales: "Tiene frases para cuando necesite leerlas, como ‘disfruta, confía en ti’ para motivarme y seguir adelante.

Una almohada con un mensaje muy especial

La influencer y modelo, Gala Caldirola ha elegido como objeto personal una almohada con un mensaje muy especial, que su hija hizo el día de su cumpleaños: "Además de sentimental, me ha parecido práctico para poder dormir bien porque en la arena va a ser difícil".

El plátano gigante de Canarias de Joshua Velázquez

El jóven diseñador, Joshua Velázquez ha tenido claro que quería llevar con él su tierra canaria: "Mi objeto personal sin duda tenia que ser un plátano de Canarias. Es muy especial para mí porque me lo hizo mi tía y voy a sentir con él la energía de mi familia y de Canarias".

Práctico y poderoso: así es el objeto de Nieves Bolos

"El objeto personal que he elegido es un peine con fotografías de mi perrita, mi hermana, mis padres, mi abuela y mis amigas. Además, tiene una piedra energética, que me va a dar protección en estos tres meses, y obviamente no podía estar este tiempo sin peinarme…era necesario".

El objeto más preciado que Borja González ha escogido para 'Supervivientes'

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido un hijo con su pareja Ana López, y no ha dudado en elegir un objeto relacionado con él: "Mi objeto personal es la jirafa Sofi, tiene un valor sentimental para mi increíble porque es el peluche de mi hijo, Luca. Para mi, va a ser lo más cercano a él y es fundamental tenerla", explica.

Un cepillo con un toque muy especial

La colaboradora de televisión y modelo, Makoke, es otra de las concursantes de esta edición. Para ella, su objeto es un cepillo con un toque personal: "Tengo en el cepillo las fotos de mis hijos, de mi novio, nietos... así tengo a toda la familia".

La almohada romántica que Sheila ha hecho para Escassi

El jinete, Álvaro Muñoz Escassi, ya pasó hace 16 años por la isla y vuelve ahora para embarcarse al reality más duro de toda la televisión, y lo hace con un objeto que ha preparado su pareja Sheila y sus hijos: "Yo traigo una almohada porque es cómoda para dormir, pero principalmente le he puesto el nombre de mi chica Sheila y de mis hijos. También he puesto una frase simbólica que Sheila me dijo al principio de nuestra relación y es ‘¿Nos quedamos un ratito más?’ y además la tengo en el brazo tatuada.

Un abanico de plumas lleno de la esencia de Samya Aghbalou

La diseñadora de joyas y creadora de contenido ha traído a 'Supervivientes 2025' un abanico de plumas sin ningún valor sentimental, pero con un gran significado: "Representa mi esencia, es llamativo pero nunca sabes para que te puede servir, para los mosquitos, para ventilar…o imagínate que avivo el fuego con mi abanico de plumas".

'Koldito', el acompañante de Koldo Royo

El chef Koldo Royo ha traído a 'Supervivientes' un muñeco en forma de gorro: "Mi acompañante es ‘Koldito’, toda mi familia me ha firmado y además, nació para hacer un libro que cuenta un poco la integración, también le gusta el reciclaje y los productos de la cocina española. Sobre todo, marca unos principios y quiero que me acompañe en esta aventura para no olvidarme de ellos".

Los tapones para tener sueños profundos de Beatriz Rico

"Tengo problemas para dormir porque tengo sueño muy ligero y ante la posibilidad de que alguien ronque…mi objeto personal son estos tapones para los oídos", asegura la actriz que ha dejado los escenarios para embarcarse a la aventura más grande de su vida.

El no-objeto de Laura Cuevas

La vieja conocida de la familia Pantoja no ha sabido decidirse por un objeto: "Me quería traer muchas cosas, una Virgen, una cosita de mi hija, pero me daba miedo perderlo en la arena. Así que no me he traído nada".

La almohada sentimental de Álex Adrover

El actor ha querido llevarse a su mujer y sus hijas de una manera muy especial: "Estuve buscando algo que me ayudase a descansar porque duermo fatal y le he puesto lo más bonito de mi vida, que es mi familia. Tiene dos partes, aquí estamos mi mujer, mis dos hijas y yo, y en el reverso está mi mujer en el día de nuestra boda…fue el día más bonito de nuestra vida.

El peluche de tiburón de Ángela Ponce

Ángela Ponce ha elegido como objeto personal un peluche en forma de tiburón que tiene en común con su amiga y su hermano. Además, asegura que le va a ayudar a enfrentar sus "miedos y traumas" y que le sirve de almohada para descansar en la isla.

La toalla bordada de Damián Quintero