Sandra Barneda entona su grito más viral durante el salto de Montoya del helicóptero: "¡Por favor, salta ya!

Montoya le dedica una canción a su participación en 'Supervivientes' desde el helicóptero

El 'huracán Montoya' aterriza en 'Supervivientes': cuáles son sus puntos fuertes para el reality

Montoya, después de su sonadísimo paso por 'La isla de las tentaciones 8', ha llegado a Honduras para darlo todo, muy emocionado por ser concursante de 'Supervivientes', explicaba a Sandra Barneda cómo se siente en este momento y lo que significa para él poder tirarse del helicóptero para dar inicio a esta aventura.

Montoya, antes de saltar del helicóptero: "Esto es un sueño"

Llegaba el momento de que Montoya se tirase del helicóptero, pero mientras sobrevolaba el mar de Honduras tenía un momento para hablar con Sandra Barneda, con la que ya había tenido unas palabras previas.

"Estoy arriba y abajo, emocionado porque pienso mucho en mi familia, es un sueño", le decía él a la presentadora, a la que confesaba que "siempre le ha tenido pánico a los aviones" mientras estaba montado en el helicóptero, lo que tuvo que superar por amor.

Este no podía evitar llorar en este momento previo al salto. "En tan poco tiempo, la de cosas que has vivido, ¿qué te pasa ahora mismo por la cabeza?", le preguntaba Sandra y Montoya, que aseguraba estar muy orgulloso del apoyo de la gente, quería dejar claro que no ha sido fácil: "Quiero que entiendan que lo he pasado muy mal, estar aquí si es por ello, las personas se merecen ser felices y yo estoy aquí siendo feliz".

"Montoya de 'Supervivientes' es el mismo de 'La isla de las tentaciones', Montoya no sabe lo que hace, pero sabe lo que siente. Este cariño lo voy a guardar como un tesoro, me han ayudado mucho. Montoya es este, haciendo lo que siente el corazón siempre", entonaba el concursante, el que no dudaba en cantar una canción de lo que significa para él participar en este programa.

Tras un momento de emoción, felicidad, lágrimas y muchas confesiones, llegaba el momento de dedicar a su familia su salto, Sandra Barneda entonaba su frase más viral, "Montoya, por favor, salta ya" y este se lanzaba al agua de Honduras que hace que de comienzo su experiencia en 'Supervivientes'.

Las palabras de Montoya con Sandra Barneda antes de montarse en el helicóptero

Sandra Barneda, que ha compartido con él muchos de sus malos momentos en 'La isla de las tentaciones', antes de que Montoya se subiera al helicóptero, conectaba con él desde el plató.

Él se mostraba "nervioso" antes de empezar la experiencia mientras hablaba con ella, aunque también feliz de participar en el reality: "Estoy muy contento y con muchas ganas".

¿Tú sabes lo duro que es 'Supervivientes'? ¿estás convencido?", le preguntaba la presentadora y este respondía sincero: "Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar, vengo con muchas ganas, es el mejor momento. Honduras me va a terminar de curar, lo que yo he vivido no está en los escritos. Sé que va a ser duro, pero las penas se pasan bailando".

Y terminaba emocionado: "Lo he pasado mal, no voy a llorar más. Esto me revive muchas emociones, entiendo que he sido la alegría para mucha gente este tiempo, pero sé lo que he pasado. Necesito estar aquí, tener eso curado y estoy emocionado".

"Yo sé también lo mal que lo has pasado, todo esto que ha ocurrido con esa viralidad mundial es muy bonito, pero como bien dices necesitas curarte", le decía Sandra Barneda y Montoya aseguraba que la gente le ha ayudado mucho: "Estoy agradecido".