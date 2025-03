Montoya revela ante Sandra Barneda qué pasó fuera con Anita desde su última hoguera final

Montoya irrumpe muy enfadado en su reencuentro con Anita: "¡¿Pero qué tonterías son esas?!"

El reencuentro entre Anita y Montoya tres meses después no ha podido ser más tenso. Ambos protagonizaron una hoguera llena de intensidad y tras un tiempo sin verse, todo iba a saltar por los aires. De hecho, Manuel irrumpiría por sorpresa en medio del reencuentro de los dos y aumentaba todavía más si cabe la tensión que se respiraba en el ambiente. "Es la hora de darle el estoque final", señalaba un Manuel que 'iba a fuego' a por Montoya. Los dos entraban en un cruce de reproches y Anita se rompía pidiéndole a Manu que dejase el tema: "¡Por favor!", decía la catalana, entre lágrimas.

Sandra Barneda pedía "respeto" y le preguntaba a Manuel, en primer lugar, qué había ocurrido realmente fuera con Anita tras el rechazo de este a la joven durante la hoguera final. "Fuera nos hemos visto varias veces... yo no quería nada serio con ella y ella lo sabe. Nunca la he engañado", confesaba Manuel, añadiendo que en un momento dado acudió a Barcelona a verla y al revés, Anita estuvo también en Madrid.

"He disfrutado mucho con ella y me lo he pasado muy bien. A ella le tengo un cariño especial que nunca voy a perder. Porque con ella he sido de verdad, de corazón", subrayaba Manuel González. Además, el tentador de 'La isla de las tentaciones 8' reconocía que sí le había dicho a Anita en cierta ocasión algún "te quiero". Montoya volvía a saltar contra Manu, desvelando que también le dijo "te amo" para luego engañarla totalmente y el tentador se mostraba tajante ante Montoya: "¿Sabes lo que te duele? Que te he levantado la novia en cinco días".

Además, Manu señalaba que en más de una ocasión le dijo a Anita en la villa que volviera con su novio porque no iba a tener nada serio con ella: esta confesión hacía estallar a Anita. "Te cogiste un viaje a Barcelona y te dije que no vinieses", indicaba Anita, replicando lo que acababa de decir Manu.

Era en ese preciso momento cuando Manuel contaba todo al detalle, con pelos y señales: "Yo me vengo a Madrid y ella me dijo que nos podíamos ver. Pasamos la noche juntos en un apartamento y por la mañana ella se fue a Barcelona y yo me quedo en Madrid". A partir de ahí, Manu cuenta que se tenía que volver a Cádiz porque tenía un bolo en Santander: "Anita me dijo que me quedase con ella en Barcelona para irme de allí a Santander".

Montoya estalla y se va del reencuentro

Esta última confesión de Manu provocaba un tenso choque entre Manu y Anita nunca antes visto en esta edición de 'La isla de las tentaciones'. "Ahora lo estoy entendiendo todo. Te defendía porque no te olvidaba. Y por eso, cuando yo me fui, volvió contigo. Y después conmigo", aseguraba Montoya. Anita intentaba defender su postura una y otra vez y Montoya acababa estallando: "¡Defiéndelo una vez más, yo me voy de aquí!".

El de Utrera se iba de la sala, harto y gritaba: "¡Lamentable! ¡Esto es una mentira! ¡Es vergonzoso!". Además, veía que Anita no salía detrás de él y estallaba más todavía: "¡Ahí se ve lo que te importo y lo que quieres conseguir!". Su marcha de ahí había sido una prueba para Anita para ver si iba en su búsqueda. Al menos, así se lo confesaba a Sandra Barneda más adelante.

"¡El amor de tu vida era yo!", subrayaba el andaluz, indignadísimo. La tensión crecía después de que Manuel revelase que Anita le dijo en varias ocasiones que se acordaba mucho de él cuando se despertaba cada mañana. Sandra Barneda le preguntaba a Montoya si sentía rencor por Anita y este confirmaba que "sí". Por último, Manuel seguía confesando cosas, esta vez señalando que estuvo en casa de Anita un total de cinco días.

Mientras tanto, Anita seguía a lo suyo, intentando convencer a Montoya de que siempre le gustó él más que nadie. Y Manuel señalando que eso no se lo decía a él. "¡Si tienes sentimientos con él por qué te acuestas conmigo!", exclamaba Manu mirando a Anita. Una Anita que lo negaba, antes de que Manu soltase la confesión más fuerte de todo el reencuentro y que nos dejaba a todos boquiabiertos: "¡Tengo mensajes tuyos diciéndome que paremos de hablar porque está llamando este (Montoya) a la puerta!".

Antes de este gran momento de tensión, Montoya irrumpiría en su reencuentro con Anita muy pero que muy enfadado. En primer lugar, Anita hacía un repaso junto con Sandra Barneda de su paso por 'La isla de las tentaciones'. Iba a ser con unas palabras de la catalana contando que Manuel le dijo que quería verla -pero ella no quería porque lo iba a intentar con Montoya- cuando Montoya irrumpiría: "¿Pero qué tonterías son esas?", preguntaba el de Utrera.

Montoya le preguntaba si se había arrepentido de estar con Manu o no y Anita confesaba que se arrepentía de todo lo que había hecho. Anita rompía a llorar y le decía a Montoya, entre lágrimas, que no sabía quién era: "Te creas una película en tu cabeza... siempre has sido mi prioridad. ¡Siempre!". Pero es que Montoya no puede olvidar todo lo que Anita le hizo en República Dominicana. "Para mí fue una estaca", asegura Montoya.

Montoya revela qué pasó fuera con Anita

Montoya tenía una primera conversación con Sandra Barneda y el actual concursante de 'Supervivientes' le contaba todo al detalle a la presentadora. Tras hacer un repaso de su frenético, intenso y sentido paso por el reality de Telecinco, a Montoya se le ponía la piel de gallina y hacía autocrítica: "Verme en ese estado no me gusta...". Y le lanzaba un dardo a Anita: "Ese daño tan repentino me mataba".

Rápidamente, Sandra Barneda le preguntaba a Montoya qué ocurrió tras su paso por 'La isla de las tentaciones': "Desde el aeropuerto, Anita me dijo que estaba arrepentida. Si quisiera estar conmigo, hubiera cerrado círculos". Además, el de Utrera cuenta que cuando salieron, se vieron y, mientras Anita le contaba todo lo importante que era para ella, esta seguía viendo a Manu: "¿Cómo se puede tener la cara de escribirme y mientras estar con Manuel?".

El contacto entre los dos siguió y un día, Montoya se subió a Barcelona con la intención de arreglar todo: "No vi ese arrepentimiento". Es por ello que el andaluz y Anita se dieron un tiempo hasta que, de nuevo, Montoya volvía a viajar a Barcelona. Pero seguía sin ver a Anita arrepentida por lo que había hecho en 'La isla de las tentaciones'. Y por si fuera poco, este se enteraría de que Anita seguía viendo a Manuel durante todo este tiempo: "Esto para mí es la mayor respuesta que puedo tener hoy".

El bonito momento de Montoya y Anita en el reencuentro