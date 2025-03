Y, ¿cómo les ha sentado a Montoya y a Anita que sus tentadores se estén conociendo? Tantqo una como otro les han deseando un buen futuro . El de Utrera se dirigía a Gabriella para decirle que quiere para ella lo mejor. "Quiero tu felicidad, me alegro por ti", le ha lanzado. A Manu, le ha dado un consejo para que no le vaya mal en sus futuras relaciones. " Que respete ya por una vez , dijiste de venir a hacer historia y que deje ya la historia", decía.

"Te tienes que querer porque he visto como ni se ha levantado. No se quiere cerrar puertas ", decía sobre Anita al de Utrera. Después, se producía un intenso cara a cara entre las dos. "¡Ponte cuatro puntos en la boca para hablar de mí!", le decía indignada la ex de Montoya. " Cállate ya ", añadía.

"Yo veo como tu novio te está diciendo que no has sido sincera. Has mentido a Manuel para no quedar mal con Montoya y has mentido a Manuel para no quedar mal con Montoya", lanzaba Gabriella. Anita, a eso le respondía diciendo que nunca ha mentido a quien fue su pareja.